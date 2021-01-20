Результаты специального обследования будут необходимы для разработки проектно-сметной документации на ремонт промежуточных опор мостового сооружения. Об этом проинформировали в пресс-службе городского акимата. - На сегодняшний день производятся инженерно-геологические изыскания для оценки геологии исследуемого участка (особенностей грунта) и получения всех необходимых данных для разработки проекта, отвечающего действительным условиям, - сообщили в пресс-службе акимата г. Атырау. Отметим, что реконструкция центрального моста проводилась 20 лет назад. Назначенная в 2016 году проверка технического состояния моста показала, что некоторые его опоры устарели, и объект нуждается в капитальном ремонте.