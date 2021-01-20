Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации акима Уральска Абата Шыныбекова, очисткой городских дорог и тротуаров от снега занимается ТОО "Жайык таза кала". Протяженность автомобильных дорог составляет 615 километров, 386 километров из которых асфальтированные, протяженность пешеходных тротуаров составляет 235 километров. – По городу Уральск протяженность тротуаров - 162 километра, 70% из которых на сегодняшний день очищены от снега. На балансе ТОО "Жайык таза кала" насчитывается 158 единиц техники. За последние два года коммунальное предприятие закупило 58 единиц техники, более 300 тонн дизельного топлива и 14 тысяч тонн инертных материалов. В этом году планируется покупка еще шести единиц техники. На предприятии трудятся 750 человек, но в будущем планируем увеличить штат, так как город растет и появляются новые микрорайоны, - рассказал Абат Шыныбеков. Стоит отметить, что снег с городских улиц вывозится на специальные полигоны, которые расположены на территории карьера "Асан" и в микрорайоне Балауса. – Планируется ввести в эксплуатацию еще один полигон по улице Шолохова. Для того чтобы исключить образование гололеда, на городские дороги высыпается песко-соляная смесь. На сегодняшний день на полигон вывезено более 263 тысяч кубометров снега, - добавил Абат Шыныбеков. Аким области Гали Искалиев отметил, что за декабрь прошлого года около 400 человек получили травмы из-за гололеда. – В прошлом году мы утвердили правила, согласно которым владельцы или арендаторы бизнес-объектов должны сами очищать от снега прилегающую территорию. Невыполнение этих требований влечет за собой штраф в размере 58 тысяч тенге для физических лиц, для представителей малого бизнеса - 87 тысяч тенге. Почему эти требования не выполняются? Из-за этого страдают пешеходы, пешком ходить невозможно. Сейчас я говорю о тротуарах в центре города, а что происходит на окраинах? За месяц 397 человек оказались в больнице после падения, большинство из которых - пожилые люди. Кто кроме нас будет думать об этом? Предпринимателям все равно. Должен быть единый стандарт по очистке тротуаров от снега. Не нужно пугать людей штрафами, нужно изменить сознание граждан. Они должны понимать, что прилегающая территория - это их ответственность, - возмутился глава региона. Абат Шыныбеков отметил, что всем бизнесменам планируется отправлять push-уведомления, которые будут информировать о необходимости очистке от снега. Учредитель ТОО "Жайык таза кала" Турарбек Тлемисов заявил, что самым проблемным вопросом для предприятия является недостаточное количество полигонов для вывоза снега. – В Самаре снег вывозят на берег Волги. У нас нет такой возможности. Раньше за смену мы делали 15 рейсов на полигон в районе Телецентра, а сейчас чтобы сделать один рейс на полигон в районе Балаусы уходит 49 минут. Нам нужен карьер, но экологи не дают нам разрешение, штрафуют нас, - говорит Турарбек Тлемисов. Гали Искалиев отметил, что несмотря на проводимую работу по очистке города от снега, от горожан все же поступают жалобы. – В городе ведутся работы по уборке снега, но претензии остаются. Нам нужно пересмотреть стандарты, через сколько часов после осадков снег должен быть вывезен, то же самое по тротуарам. Я сегодня до обеда выезжал, смотрел, люди не знают, что прилегающую к их собственности территорию надо чистить. Есть правила по благоустройству города, согласно которым владельцы или арендаторы бизнес объектов должны пять метров по периметру очищать от снега. Все предприятия, банки, КСК, магазины должны чистить свою территорию. По улицам меньше претензий, по тротуарам много. Поэтому первый раз предупреждайте, а потом штрафуйте. Каждому звонить и вручать уведомления не надо. Найдите механизм, используйте возможности цифровизации, - заключил глава региона.