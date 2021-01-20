19 января на оперативном штабе руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО Мухамгали Арыспаев отметил, что с 1 по 18 января в области было зарегистрировано 794 случая заболевания COVID-19, из них 475 с симптомами и 289 бессимптомных. - Из числа заболевших наиболее уязвимой группой являются работающие люди - 327 случая, пенсионеры - 169 случаев, не работающие - 153 случая и 44 случая заражения детей, - пояснил главный санврач ЗКО. Стоит отметить, что с 1 января по области всего проведено 33 095 ПЦР исследований. - На территории области задействовано 158 мониторинговых групп, в том числе 20 по городу Уральск, остальные в районах. С января этого года мониторинговой группой было проведено 220 рейдов с охватом более 2,5 тысячи объектов. В ходе мониторинга в 7 объектах установлено нарушение санитарных требований и составлен 21 протокол об административных правонарушениях и наложен штраф на сумму более одного миллиона тенге, - пояснил Мухамгали Арыспаев. Со слов Мухамгали Арыспаева, учитывая нестабильную эпидемиологическую ситуацию, в отдельных районах области и в городе Уральск были приняты постановления об усилении ограничительных мер. - Так, постановлением главного государственного санитарного врача были усилены ограничительные меры в районе Байтерек, в Бурлинском и Акжайыкском районах. В сельском округе Борсы Жанибекского района главным государственным санитарным врачом районного управления было вынесено постановление об усилении ограничительных мер с запретом на въезд и выезд на территорию Борсинского округа, - отметил он. Также главный санврач ЗКО рассказал, что, согласно проведенному анализу, в ЗКО пять районов находятся в "красной" зоне: Чингирлауский, Акжайыкский, Жанибекский, Таскалинский районы и район Байтерек. К тому же аким ЗКО Гали Искалиев заявил, что в области идет рост заболевших коронавирусной инфекцией. - Такими темпами мы можем оказаться в "красной" зоне. Нужно усиливать карантин, - сказал глава области.