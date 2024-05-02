В селе Кумжота Байзакского района старшеклассники избили младших, один из школьников скончался. Полиция возбудила уголовное дело, сообщает Orda.kz.
Как рассказал родственник погибшего мальчика, потасовку в уличном туалете устроили ученики девятого класса. Во время драки восьмиклассник получил несколько ударов в грудь, потерял сознание и почти сразу скончался.
– Старшеклассники избивали их по отдельности. После драки они все разбежались. Всё происходило в уличном туалете. Туалеты внутри школы были закрыты, - поделился родственник погибшего школьника.
По словам сельчан, узнав о произошедшем, полиция начала проверять камеры видеонаблюдения.
– Ко мне подошёл подросток и попросил воды. Я ему дал. После этого закрутилось. Много людей собралось и потом все узнали о произошедшем. Полиция посмотрела камеры, которые установлены на улице, - вспоминает продавец магазина, который находится рядом со школой.
Сейчас этой историей занимается полиция. В отношении руководства школы и учителей начали расследование. А подозреваемого в смерти восьмиклассника отправили в изолятор.
– По факту смерти школьника возбудили уголовное дело. В отношении руководства и преподавательского состава школы проводится расследование по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей. Иная информация в интересах следствия не разглашается, - информировали в департаменте полиции Жамбылской области.
Инцидент также прокомментировали в управлении образования области.
– 30 апреля текущего года по факту инцидента с учеником восьмого класса средней школы имени Алтынсарина села Кумжота Байзакского района компетентные органы возбудили уголовное дело. Назначена судебно-медицинская экспертиза. В отношении администрации школы начато служебное расследование, - сообщили в ведомстве.