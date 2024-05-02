Школьник умер после избиения в уличном туалете на юге Казахстана

В селе Кумжота Байзакского района старшеклассники избили младших, один из школьников скончался. Полиция возбудила уголовное дело, сообщает Orda.kz.

Как рассказал родственник погибшего мальчика, потасовку в уличном туалете устроили ученики девятого класса. Во время драки восьмиклассник получил несколько ударов в грудь, потерял сознание и почти сразу скончался.

– Старшеклассники избивали их по отдельности. После драки они все разбежались. Всё происходило в уличном туалете. Туалеты внутри школы были закрыты, - поделился родственник погибшего школьника.

По словам сельчан, узнав о произошедшем, полиция начала проверять камеры видеонаблюдения.

– Ко мне подошёл подросток и попросил воды. Я ему дал. После этого закрутилось. Много людей собралось и потом все узнали о произошедшем. Полиция посмотрела камеры, которые установлены на улице, - вспоминает продавец магазина, который находится рядом со школой.

Сейчас этой историей занимается полиция. В отношении руководства школы и учителей начали расследование. А подозреваемого в смерти восьмиклассника отправили в изолятор.

– По факту смерти школьника возбудили уголовное дело. В отношении руководства и преподавательского состава школы проводится расследование по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей. Иная информация в интересах следствия не разглашается, - информировали в департаменте полиции Жамбылской области.

Инцидент также прокомментировали в управлении образования области.