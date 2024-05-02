На станции Кандыагаш с пассажирского поезда сообщением Астана-Атырау сотрудники линейного отдела полиции сняли снят 29-летнего жителя Атырауской области. Он находясь в состоянии алкогольного опьянения, нарушал покой пассажиров и общественный порядок, сообщает Polisia.kz.

В комнате полиции мужчина также вел себя агрессивно и беспричинно нецензурно выражался в адрес представителей власти. Кроме того, правонарушитель не подчинялся законным требованиям и нанес телесные повреждения сотрудникам полиции.

Оказалось, что задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности за сбыт наркотических средств. Его привлекли к ответственности за оскорбление и угрозы или насильственные действия в отношении представителя власти.

Приговором Мугалжарского районного суда Актюбинской области, мужчину признали виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев.