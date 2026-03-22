23 марта в западных областях Казахстана ожидается разная погода — от весеннего тепла до снега и минусовых температур.

В Западно-Казахстанская область, по предварительным данным, существенных осадков не прогнозируется. Температура воздуха ночью будет держаться в пределах -2…-7 градусов, днём потеплеет до +3…+8. Ветер умеренный.

В Атырауская область синоптики прогнозируют более тёплую погоду. Ожидается +6…+11 градусов, местами возможен дождь и повышенная облачность. Ветер северо-восточный, 4–6 м/с.

В Актюбинская область будет холоднее. Ночью температура опустится до -4…-5 градусов, днём — около -3…+3. Возможен снег и облачная погода, местами усиление ветра.

В Мангистауская область ожидается относительно тёплая весенняя погода: +7…+12 градусов днём, без существенных осадков. Ветер умеренный, возможны порывы.

В целом по региону погода будет неустойчивой: северо-запад останется под влиянием холодных воздушных масс, тогда как юго-запад ощутит приход весеннего тепла.