Сколько стоит проезд в городских автобусах Казахстана

По данным бюро национальной статистики РК, самая распространенная стоимость проезда в городском автобусе составляет 80 тенге и действует в городах Актобе, Атырау, Жезказгане, Конаеве, Семее и Талдыкоргане.

Проезд городским автобусом для казахстанцев дешевле всего обходится жителям городов Шымкент, Актау и Туркестан – 70 тенге.

100 тенге оплачивают при проезде на городском транспорте жители Алматы, Кокшетау, Караганды, Костаная, Уральска, Павлодара и Петропавловска.

К слову, в столице с 2014 года платят за проезд 90 тенге, однако с 1 августа повысится с 90 до 110 тенге.

Отметим, кроме городов Актау, Конаев и Туркестан стоимость указана при оплате транспортной картой или QR.