28 октября вечером, гружённая под завязку фура, выехала из Актобе. Через пару дней товар должен был быть доставлен в Аральск. Но погода подвела, «Казавтодор» просто не успевал чистить трассу. К концу дня на дорогах образовалась наледь, что значительно мешало движению транспорту. Грузовик под управлением опытного водителя уже проехал посёлок Заречный-2, как почувствовал, что машину заносит. Не справившись с рулевым управлением, дальнобойщик попытался съехать с трассы, но скорость была слишком высокой, фура перевернулась. Водитель отделался лёгкими ушибами и испугом. Сутки содержимое фургона: стройматериалы, ящики с водкой и коробки с окорочками перегружали в другие грузовики. Как заявили очевидцы ДТП, грузовое авто теперь можно будет поднять только с помощью крана.