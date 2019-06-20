19 июня состоялось заседание совета по этике агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции в ЗКО, на котором было рассмотрено дисциплинарное дело в отношении руководителя Уральского отделенческого управления контроля качества и безопасности товаров и услуг на транспорте ​Айткали Батырова. – Житель города, некий Иванов, написал заявление о том, что днем 5 мая стал свидетелем того, что служебная машина чиновника была припаркована возле ресторана "Байтерек", который находится недалеко от трассы Уральск - Желаево. В ходе служебного расследования выяснилось, что никакого приказа о проведении каких-либо работ на этом участке не было. К жалобе Иванов прикрепил видеозапись, где снято, как автомобиль марки "Нива" действительно был припаркован во дворе заведения, - сообщил главный специалист департамента по делам госслужбы и противодействию коррупции. Сам Айткали Батыров свой проступок не признал, заявив при этом, что находился там не 5 мая, а 4, и находился он там, по его словам, потому что выполнял служебные обязанности. – Ожидался приезд президента, в связи с этим необходимо было провести подготовительные мероприятия по аэропорту и железнодорожному транспорту. К 6 мая нужно было предоставить паспорт готовности объекта службе охраны президента. 4 мая обследовал аэропорт, трассу Уральск - Желаево и прилегающую к железной дороге территорию, так как там нередко бывает мусор. Мы проводили видео-, фотофиксацию. Автор ролика никакой не Иванов, это анонимный человек, который специально крутился возле машины. Я с легкостью могу настроить свой смартфон, поменять дату и снять любое видео. 5 мая - это воскресенье, а ездил я 4 мая, в субботу, этот день официально был рабочим днем, так как был перенос выходного дня из-за майских праздников. Считаю, что меня обвиняют без оснований. Да, я там был, но по работе. Ведь как руководитель управления я имею право выйти на работу в любой день. Поезда, самолеты ходят и в выходные дни. Аким области тоже ездит по работе в выходные дни, ведь это никем не запрещено. Точно также его могут снять и сказать: "Почему аким работает в воскресенье?". Где данные автора ролика? Почему он аноним? Кто ему дал право снимать на территории частного владения? По закону анонимные обращения рассматриваться не должны. Все мы здесь взрослые люди. Я отец пятерых детей, снимаю квартиру, и я не буду рисковать своей работой. Я не до такой степени наивный человек, чтобы на служебной машине ездить по ресторанам. Это просто абсурд. 22 года проработав на государственной службе, я не буду делать такие глупости, - заявил Айткали Батыров. Решением совета по этике дисциплинарное дело было прекращено за отсутствием доказательств. – Мы обязаны реагировать на такие сигналы. Но здесь действительно спорный вопрос. Мы технически не можем доказать, что видео было снято именно 5 мая. В то время, действительно, шла подготовка к визиту президента. 4 мая был рабочий день. Поэтому предлагаю прекратить дисциплинарное дело за отсутствием доказательств, - заявил председатель совета по этике Болат Исаков.