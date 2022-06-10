Фото предоставлено пресс-службой ДП Актюбинской области 27-летнего мужчину лишили водительских прав на семь лет в 2020 году. Первого мая этого года на пересечении улиц Жиенбаева и Тажибаева в Актобе водитель ВАЗ-20193 столкнулся с Toyota Highlander. По факту начато досудебное расследование по части 2 статьи 346 «Управление транспортным средством лицом, лишённым права управления и находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлёкшие по неосторожности повреждение транспортного». По решению суда, водителя приговорили к трём годам лишения свободы и пожизненно лишили права управления транспортными средствами.Фото предоставлено пресс-службой ДП Актюбинской области