Жители Уральска рассказали, что в центре города прямо в арык кто-то сложил спиленные урны. - Возникает вопрос, что за безответственность? Ну если их меняют, то для чего нужно складывают их в арыках города, - возмутился горожанин. На самом деле, урны были сложены аккуратно в ряд в арыке напротив гостиницы "Саяхат". Заместитель руководителя отдела ЖКХ и жилищной инспекции г.Уральск Мирас МУЛКАЙ пояснил, что в городе 4 сентября начались работы по замене урн от площади Маншук Маметовой до улицы Пугачева. - Что касается урн, которые были в арыках, то это рабочий момент. На самом деле старые мусорки собирают на складе ТОО "Жайык Таза Кала", а потом они будут установлены в местах, где их нет. Замена урн произойдет по центральным улицам города, на площади Абая, областного акимата и площади Сырыма Датова, - сообщил Мирас МУЛКАЙ. На обновление урн, скамеек и вазонов будет потрачено более 10 миллионов тенге. - На эти деньги установят 225 новых урн и еще 225 скамеек с урнами из экокамня, - отметил Мирас МУЛКАЙ. Стоит отметить, что работы по замене урн планируют завершить на следующей неделе.