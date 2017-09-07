26-летний парень, вооруженный предметом, похожим на пистолет, напал на ломбард "Быстрые деньги", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". - Разбойное нападение на юридический обьект произошло 6 сентября в 16.30. Молодой человек 1991 года рождения  зашел в ломбард под видом клиента и, угрожая оружием, заставил показать кассира тайник с деньгами. После чего, завладев суммой свыше 240 тысяч тенге, скрылся с места преступления. В настоящее время ведутся поиски грабителя, начато досудебное расследование по части 2 статьи 192 УК РК "Разбой", - сообщили в пресс-службе ДВД Атырауской области. Ерлан ОМАРОВ  