- Разбойное нападение на юридический обьект произошло 6 сентября в 16.30. Молодой человек 1991 года рождения зашел в ломбард под видом клиента и, угрожая оружием, заставил показать кассира тайник с деньгами. После чего, завладев суммой свыше 240 тысяч тенге, скрылся с места преступления. В настоящее время ведутся поиски грабителя, начато досудебное расследование по части 2 статьи 192 УК РК "Разбой", - сообщили в пресс-службе ДВД Атырауской области.