Инцидент произошел 6 сентября на остановке СОШ №2 в районе Мясокомбината. Как рассказал брат пострадавшей девушки Бекзат ЖОЛДЫГАЛИЕВ, около 5 часов вечера сестра вместе с детьми пошла на остановку. - Когда автобус остановился на остановке, сестра, держа за руки дочек стала подниматься в салон. Девочки успели подняться, а сестра нет, и ее руки придавило дверьми, - рассказал Бекзат ЖОЛДЫГАЛИЕВ. - Девочки маленькие 3 и 5 лет перепугались, что мама осталась на улице. Конечно, двери потом открыли, но кондуктор вместо помощи стала кричать и ругаться на сестру, мол, что так медленно заходите. Со слов брата пострадавшей, у сестры от удара дверьми опухли руки. - Кто-то должен следить за тем, что происходит в общественном транспорте. Из-за того, что водители выбиваются из положенного графика, страдают люди! А если бы автобус тронулся - сестра бы осталась со сломанными руками! - заявил Бекзат ЖОЛДЫГАЛИЕВ. Между тем, по словам директора ТОО "ОралТехСервис", который обслуживает маршрут №2, Андрея БАКЛАНА, о случившимся они узнали в тот же день, 6 сентября - Мы с водителем по данному факту поговорили. На самом деле ситуация была такая: девушка разговаривала с кем-то на остановке и подняла детей в автобус, а сама осталась на улице, и когда автобус стал трогаться, она решила войти. Водитель здесь не виноват. Мама посадила в автобус детей, а сама отвлеклась, - ответил Андрей БАКЛАН.