Иллюстративное фото с сайта newsorel.ru АО «Атырауские Тепловые Сети» распространило сообщение о том, что дорогу перекроют в связи с ремонтом подземного перехода магистральных тепловых сетей. Таким образом, 9 сентября с 8.00 до 20.00 будет перекрыто движение автотранспортных средств на участке от ул.Гурьевская до ул. Алипова (пересечение с ул.М.Утемисова). - Просим жителей города заранее планировать свой маршрут и с пониманием отнестись к вводимым ограничениям движения транспорта, - говорится в сообщении предприятия.