В регионе уже работают три такие школы, в которых насчитывается 4200 ученических мест.

Свыше восьми тысяч детей будут учиться в «Келешек мектептері» в ЗКО

19 июня в школе №2 села Подстепное Теректинского района ЗКО прошло торжественное награждение выпусков — обладателей знака отличия «Алтын белгі» и аттестатов с отличием.

Аяжан Кадыргали – обладательница знака отличия «Алтын белгі» — окончила школу имени Хамзы Есенжанова в селе Шалкар.

— Путь был сложным, но сегодня мы пожинаем плоды своего труда. Подготовка к ЕНТ тоже хорошая. Верим, что сможем оправдать надежды родителей и учителей, - говорит выпускница.

Поздравил выпускников руководитель управления образования ЗКО Елдос Сафуллин.

По словам руководителя отдела образования Теректинского района Мираса Сапаргалиева, в школах района образование получают выше 6000 детей. В этом году школу окончили 385 человека, из них 11 получили знаки отличия «Алтын белгі», еще 12 аттестаты с отличием.

Между тем, по информации руководителя управления образования Елдоса Сафуллина, школа №2 в селе Подстепное – уже третья школа, построенная в рамках проекта «Комфортные школы» или как их сейчас называют «Келешек мектептері».

— Всего в регионе планировалось построить девять таких школ, три уже сдали в эксплуатацию: это школы №51 и №52 в Деркуле и в микрорайоне Балауса, на 1500 мест каждая и одна на 1200 мест в Подстепном. Кстати, это первая подобная школа, построенная в селе. Оставшиеся шесть школ строятся: две в Аксае, одна в селе Пугачево Бурлинского района, одна в Уральске в районе Медколлежда в Зачаганске и две в селах Достык и Байконыс района Байтерек, - рассказал Елдос Сафуллин.

По его словам, строительство этих школ частично решит вопрос с трехсменным образованием, так еще в 13 школах региона имеется трехсменка.

— Когда будут достроены все школы по проекту «Келешек мектеп» решится вопрос с трехсменкой восьми школ, - сообщил руководитель управления образования региона.

Как отметил Елдос Сафуллин, в регионе имеются аварийные школы, но и с ними вопрос решается. За годы независимости в области было построено 93 школы и 26 из них за последние три года.