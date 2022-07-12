- Директор «Жылыойсу» Атырауской области Алагузов с 2019 по 2021 годы установил монопольно высокие цены на хозяйственные услуги водоснабжения и канализационной деятельности населению Кульсары. Таким образом он совершил хищения в особо крупном размере, причинив ущерб в сумме более 126 млн тенге, - рассказали в ведомстве.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе агентства по финансовому мониторингу сообщили, что в результате расследования удалось снизить тарифы на услуги водоснабжения в Кульсары и посёлке Новый Каратон на 54%.Ущерб полностью возвращён государству. Руководителя предприятия признали виновным и приговорили к шести годам лишения свободы. Приговор считается условным.