Фото предоставлено пресс-службой ДЧС ЗКО Инцидент произошёл 11 июля в 18:45 на реке Урал в районе Стеллы. Как рассказали в пресс-службе ДЧС ЗКО, когда 13-летняя девочка начала тонуть, спасать её поспешила 43-летняя мама. Однако справится с течением она не смогла и тоже начала тонуть. К слову, они купались в необорудованном месте. На помощь им подоспели спасатели и вытащили обеих из воды. Между тем с начала года на водоёмах области утонули восемь человек, трое из которых дети. Спасти удалось 12 человек, в том числе девять детей.