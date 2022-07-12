Новый сервис разработали Kaspi.kz совместно с Комитетом административной полиции и информационно-производственным центром МВД РК с помощью инновационной системы МВД, которая упрощает процессы интеграции с финансовыми и технологическими компаниями. Процесс замены удостоверения очень простой. Прямо в приложении нужно загрузить фото и медицинскую справку, оплатить госпошлину без комиссий и получить новые права в цифровых документах. Также можно выбрать ЦОН, где удобно забрать новое водительское удостоверение.«Наша команда постоянно запускает новые инновационные сервисы, которые экономят время и деньги наших любимых клиентов. В прошлом году мы запустили перерегистрацию автомобиля онлайн и теперь каждый третий автомобиль в стране регистрируется онлайн через Kaspi.kz. Недавно добавили сервис по постановке или снятию автомобиля с залога онлайн. И вот новый сервис – замена водительского удостоверения всего за час прямо в суперприложении Kaspi.kz. Такие потрясающие сервисы для казахстанцев запущены благодаря успешной совместной работе нашей команды, МВД, Министерства цифровизации и других государственных ведомств. Спасибо каждому за вклад в создание сервисов, которые улучшают жизнь казахстанцев!» «Это еще один пример того, как сотрудничество бизнеса и государства делает жизнь людей лучше, - отметили в Министерстве внутренних дел. - Ведомством совместно с финансовыми учреждениями уже запущено несколько проектов, упрощающих оказание услуг в сфере регистрации граждан и автотранспорта через приложения финансовых и технологических компаний. Сейчас перед нами стоит цель вывести максимальное количество услуг на смартфоны граждан». «Одна из приоритетных задач на сегодняшний день – сокращение клиентопотока в ЦОНы, - подчеркнул. - Ежедневно тысячи казахстанцев приходят в ЦОНы для того, чтобы заменить водительское удостоверение. Несмотря на уведомления о том, что права необходимо заменить, многие автолюбители приходят в ЦОН с уже истекшим сроком, что создаёт дополнительные сложности – необходимо пройти медкомиссию, предоставить медсправку. Это полезная и необходимая услуга, которая создаст комфортные условия для получения водительских прав казахстанцам и разгрузит ЦОНы».