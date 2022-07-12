Фото: ДЧС Атырауской области Вызов пожарным поступил в 14:52. Огнём были охвачена кровля и второй этаж двухэтажного жилого комплекса. Площадь горения составила 1200 квадратных метров. В общей сложности пожар тушили 97 человек на 25 единицах техники. Ликвидировать возгорание удалось в 16:51. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.