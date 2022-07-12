- Общепитовцы пожаловались в палату на действия сотрудников правоохранительных органов. На предпринимателей были оформлены протоколы об административных правонарушениях согласно статье «Нарушение правил благоустройства территорий». Акимат Алмалинского района совместно с управлением местной полицейской службы осуществлял незаконные рейды по пресечению деятельности летних площадок с привлечением предпринимателей к административной ответственности, – сообщил начальник отдела по снижению административных барьеров Палаты предпринимателей Алматы Нурбол Ашербеков.

Фото с сайта pexels.com В пресс-службе «Атамекена» рассказали, что в региональную палату предпринимателей обратились владельцы летних площадок и террас с жалобой на проверки.Палата инициировала письмо в прокуратуру Алмалинского района о незаконности действий полиции. Прокуратура внесла протест об отмене протоколов об административных правонарушениях.