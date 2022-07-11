- По результатам предварительных анализов, есть небольшое увеличение по фтористым соединениям. Превышение других веществ, таких как азот, на санитарной границе города не обнаружено. По заданию акима области создана рабочая группа из экологов, специалистов ДЧС и других ответственных лиц, - говорится в сообщении.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В социальных сетях появилось видео, на котором видно, что город окутала дымовая завеса. Прохожие кашляют и прикрывают нос одеждой и платками.В пресс-службе акимата Тараза сообщили, что в 20:00 одиннадцатого июля на заводе минеральных удобрений ТОО «Казфосфат» произошёл единовременный выброс.Тем временем в пресс-службе министерства экологии сообщили, что мониторинг качества воздуха в Таразе проводится на пяти постах наблюдения, определяется до 16 показателей. Повышенный уровень загрязнения 11 июля зафиксирован по взвешенным частицам (пыль), диоксиду азота, сероводороду.

Завод минеральных удобрений в Таразе - филиал ТОО «Казфосфат». Основная часть выпускаемой продукции (фосфорно-азотные удобрения) реализуется на внутреннем рынке.

