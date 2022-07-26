Тела супругов нашли в арендованной квартире, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». «Полицейскую машину» украли в ЗКО В пресс-службе департамента полиции Атырауской области сообщили, что вечером 25 июля в 102 поступил звонок от пожилой женщины. Её дочь 1992 года рождения не открывала входную дверь квартиры.
- Осуществлён выезд дежурного наряда ЧС, в ходе которого при вскрытии двери квартиры в комнате обнаружены тела мужчины 1996 года рождения и женщины 1992 года рождении, - рассказали в полиции.
Ведётся досудебное расследование по статье «Убийство». Погибшие являлись супругами, растили четверых детей. Квартиру они сняли месяц назад.