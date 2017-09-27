Демонтаж терминала начнется уже в конце нынешнего года, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" На реконструкцию терминала аэропорта Уральска выделят 1,5 млрд тенге. Сегодня, 27 сентября, в Уральске начался международный инвестфорум "WestKazInvest-2017", на котором был подписан меморандум между АО "НК "СПК "Орал" и международным аэропортом "Орал", поскольку деньги на ремонт в размере 1,5 млрд тенге выделяет именно акимат ЗКО. – К концу этого года начнется демонтаж терминала, подготовительные работы. Терминал временно переедет в здание международного сектора и там будет обслуживать пассажиров, - рассказал заместитель председателя правления АО "НК "Социально-предпринимательская корпорация "Орал" Артур Доскалиев. Как стало известно, реконструкция начнется уже в следующем году, а завершить ее планируется в 2019. При этом, как сообщил Артур Доскалиев, площадь аэропорта расширится до 6 тысяч квадратных метров. Напомним, разговор о реконструкции терминала уральского аэропорта идут давно. В конце прошлого года стало известно, что деньги на ремонт на возвратной основе выдаст компания КПО б.в. через акимат ЗКО. - Мы сразу в течение двух-трех лет один миллиард тенге вернуть не сможем, поэтому будем возвращать в течение 10-12 лет, - рассказал тогда генеральный директор аэропорта "Орал" Хайретдин РАСКАЛИЕВ. Здание Уральского аэропорта было построено в 1972 году. Ранее из республиканского бюджета было выделено порядка 7 миллиардов тенге на ремонт взлетно-посадочной полосы. Реконструкция, предусматривающая удлинение и расширение ВПП, завершилась в 2015 году.