Источником заражения, как правило, выступает сырая, недостаточно термически обработанная или вяленая рыба. По словам врачей, определить заболевание сразу невозможно, поэтому специалисты при первых симптомах рекомендуют обращаться к врачу. - На протяжении 2-3 недель эта инфекция протекает скрытно, а потом начинает набирать темп. У человека повышается температура, болят мышцы, и появляется сыпь на теле. Начинает болеть печень, в области ребер с правой стороны, появляется тошнота. В основном эта инфекция присуще речной рыбе, например карасям, лещам, сазанам. Поэтому когда покупаете рыбу, нужно узнавать проверяли ли ее в лаборатории, спрашивать сертификаты, и смотреть в каких условиях она хранится, - сообщила главный специалист УООЗ г. Уральск Латифа ГИЛЬЯЖЕВА.