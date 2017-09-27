Пассажироперевозчик провел служебное расследование, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Директор ТОО "Оратавтотранс" Кайрат ИСКАКОВ рассказал, что конфликт с родителями исчерпан. - Мы принесли свои извинения. Действительно, автобус не остановился на нужной остановке, потому как кондуктор не поняла школьника. Мы провели служебное расследование и поговорили с родителями мальчика. Выяснилось, что произошло недопонимание. Таким образом, мальчик не вышел из автобуса и проехал еще круг, - рассказал Кайрат ИСКАКОВ. - Конфликт с родителями полностью исчерпан. Напомним, 23 сентября, кондуктор автобуса №12 не выпустила 12-летнего мальчика из автобуса, так как ему не хватило на проезд 10 тенге.