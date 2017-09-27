Успешно завершился открытый чемпионат в Мангыстауской области, где участие приняли сильнейшие бойцы по Киокушинкай-кан каратэ из г. Атырау, Актау и Уральск. Чемпионат прошёл в одном из самых престижных спорткомплексов "МАНГЫСТАУ АРЕНА", где собрались более двух сотен бойцов в 26 категориях. Каратисты из ЗКО завоевали 10 золотых, 13 серебряных и 8 бронзовых медалей! Обладателями Кубка стали Талапкали Дария, Масот Мансур, Нурадин Ердаулет, Байгуатов Адиль, Хуан Аружан, Сапарова Нургуль, Аяпберген Берик, Каппанов Азат, Сахарнова Валерия и Асылбеккызы Каракат. Серебро завоевали Таргын Аяулым, Ныгметов Ансар, Валиуллин Батырхан, Чапурин Вадим, Аленгали Алинур, Сахарнов Максимилиан, Альбиев Арнур, Ермуханов Ильнар, Мадениет Балжан, Машенова Айназ, Абат Абылай, Альшинов Муслим и Бекмухамбет Елхан. Бронза досталась Адилгерееву Нуралы, Серик Алине, Аманжол Исмаилу, Утегенову Амирхану, Кованцовой Татьяне, Лыкову Евгений, Дисен Саяну и Жасбуынову Асылжану.