— Мы должны реализовать ряд по-настоящему судьбоносных для нашей страны проектов. Задача диверсификации экономики становится ещё более актуальной, — отметил глава государства.

— В сфере туризма должны быть реализованы такие же прорывные проекты. К сожалению, в этой важной отрасли пока нет значимых успехов, мы отстаем от других государств, — констатировал Касым-Жомарт Токаев.

— Нельзя допустить прошлые ошибки. Требуется определить эффективные меры поддержки и конкретные сроки реализации. К осуществлению этих проектов нужно активно подключать как иностранных инвесторов, так и отечественный бизнес. Важно максимально задействовать своё сырье, свои кадры и товары. Другими словами, всё то, что называется внутристрановой ценностью. Через новую промышленную политику нам предстоит перейти к качественно другой модели развития, — заявил он.

Касым-Жомарт Токаев в ходе Послания народу Казахстана сказал, что сейчас самая важная задача — формирование прочного промышленного каркаса страны, обеспечение экономической самодостаточности. Поэтому основной упор нужно сделать на ускоренном развитии обрабатывающего сектора.По его словам, следует сфокусироваться на таких направлениях, как глубокая переработка металлов нефте-, газо- и углехимия, тяжёлое машиностроение, конверсия и обогащение урана, производство автокомпонентов и удобрений. Также нужно задействовать и туристический потенциал страны.В целом, подчеркнул глава государства, необходим конкретный перечень из не менее чем 15 крупных проектов.