Приятно жить в красивом, зеленом и чистом городе, и именно Уральск можно смело отнести к этой категории. Город увеличивается, строятся новые дома, появляются целые микрорайоны, создаются условия для комфортной жизни. А вот чистота города целиком и полностью зависит от самих горожан. Ведь недаром говорят «Чисто не там, где убирают, а там где не сорят».Единственным в Уральске предприятием, занимающимся уборкой города является ТОО «Жайык Таза кала». Ежедневно на городские улицы выходят около 500 человек, которые работают вручную. Среди них семь мобильных бригад, которые косят траву, стригут живую изгородь, наводят чистоту, занимаются валкой деревьев, проводят сварочные работы и облагораживают излюбленные горожанами места отдыха. Всего на предприятии трудятся около 800 человек.Директор ТОО «Жайык Таза кала» Ринат Нургалиев говорит, что такая работа проводится круглогодично, независимо от времени года.– У каждой сезонной работы есть своя характерная особенность. Если зимой – это уборка и вывоз снега, то весной откачка талых вод, вывоз крупногабаритного мусора, покраска деревьев и уличных оград. Летом наши сотрудники косят траву в парках, скверах и в других общественных местах, стригут живую изгородь, каждый день поливают улицы, чтобы не было пыли, красят скамейки, урны и беседки. Осенью эти работы продолжаются. Другими словами, мы стараемся сохранять город в чистоте и в порядке. Еженедельно по графику проводится мойка остановочных павильонов, памятников города, а так же полив саженцев, которые находятся на балансе нашего предприятия, - говорит Ринат Нургалиев. Сотрудники ТОО «Жайык Таза кала» работают круглосуточно. На городские улицы выезжают 80 единиц техники. Помимо этого предприятие также заниматься вывозом крупногабаритного мусора, который складируется на специальном полигоне. С начала этого года с территории города вывезено более 70 тысяч тонн крупногабаритных отходов.– Чистота города зависит от каждого из нас, и внести свою лепту может каждый. Не обязательно брать в руки метлу и идти подметать улицу. Достаточно донести свой же мусор до урны, научить ребенка делать то же самое, на своем примере показывать остальным, что вам не безразлично состояние города, - заключил Ринат Нургалиев. Чистка дорог заранее согласовывается с городским отделом ЖКХ, ПТ и АД и проводится с помощью специальной техники. Еще городские улицы очищают специальные тракторы с щеткой. В каждой смене работают по 12 поливомоечных машин и 6 тракторов.Уральцы отмечают, что город действительно с каждым днем все больше процветает и становится все краше. – Приятно выйти с детьми на улицу, прогуляться по чистому тротуару, фотографироваться рядом с красивыми клумбами. Но ведь за всем этим стоит человеческий труд, который мы порой не ценим. Часто мы ругаем коммунальные службы, а ведь работа у них не легкая. Они работают и в дождь, и в жару, и в мороз и в стужу, чтобы мы могли гулять по чистым и ухоженным улицам. Всегда учу детей относиться с уважением к чужому труду. Ведь все зависит от нас самих, - говорит жительница города Алия Утебаева.