Тело пропавшей девушки нашли в горной части Алматы
Активист сообщил, что девушку изнасиловали и убили. В полиции заявили, что тело найдено без внешних признаков насильственной смерти.
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Информация появилась 18 сентября. 17-ого числа Виктория 2003 года рождения вышла из дома в микрорайоне Таугуль-1 и пропала. Её личные вещи нашли в районе ресторана Bellagio.
Утром 19 сентября генеральный директор центра реабилитации людей, страдающих от алкоголизма и наркомании, «Свободные люди» Антон Гордеев написал в Facebook, что Викторию нашли убитой.
- Её изнасиловали, убили и выкинули в горную реку. Она недавно встала на дорогу трезвости, у неё получалось... Ребята объединились и искали два дня сами. Нашли вещи, потом тело. Разберитесь, пожалуйста, господа полицейские, - написал Гордеев.
Он переживает, что полиция не будет искать виновных, так как Виктория бывшая наркозависимая.
В пресс-службе департамента полиции Алматы рассказали, что с заявлением о пропаже обратилась сестра девушки.
- Заявительница уточнила, что её сестра в разговоре со своим парнем сказала, что собирается поехать в горы, а чуть позже она написала молодому человеку, что её укусил паук. В ходе поисковых мероприятий вдоль реки в горной местности обнаружено тело Солдатовой без внешних признаков насильственной смерти. С целью установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, - говорится в сообщении.
Ход расследования находится на контроле МВД и руководства полиции города. Стражи порядка просят не распространять недостоверные сведения.
