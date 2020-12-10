".

Трагедия произошла 9 декабря в 9.30 на автодороге Самара-Шымкент, недалеко от поселка Алмазный Шынгырлауского района. Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, 27-летний водитель за рулем автомашины марки Toyota Camry выехал на полосу встречного движения и столкнулся с КамАЗом, за рулем которого находился 28-летний мужчина. В результате аварии два пассажира легковушки скончались на месте, еще один пассажир скончался в центральной Хобдинской районной больнице. Водитель и один пассажир Toyota доставлены в больницу. Полицейские начали досудебное расследование по статье 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Другие подробности ДТП выясняются.