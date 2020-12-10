Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщил руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральск Жандос Дуйсенгалиев, до сентября этого года маршрут №3 обслуживал ПАП №1, и в то время было очень много нареканий и претензий, что автобусы вовремя не выходили на линию, сервисное обслуживание не соответствует, автобусы были грязные. - Также на линии были только "Газели", люди не помещались, однако по требованиям маршрута №3 не должны ездить "Газели". Мы давали предписание заменить их на автобусы. Делали замечания пассажироперевозчикам, потом пришлось расторгнуть договор, - пояснил Жандос Дуйсенгалиев. После этого маршрут стала обслуживать компания "Алый парус". - Теперь по этому маршруту всего 17 автобусов из них десять Daewoo, семь ПАЗов и один MAN. К этому перевозчику претензий нет, - заключил Жандос Дуйсенгалиев.