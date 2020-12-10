В Актобе продолжается скандал из-за свинофермы в селе Бестамак, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Жители Актюбинской области требуют закрытия свинофермы Жители поселка обратились к властям с жалобой, что предприятие травит воздух, грязные стоки сбрасывает в реку, отходы после забоя и бытовой мусор закапывают в траншеи рядом с поселком. На предприятии назначили срочную проверку, дело под свой контроль взял аким области Ондасын Уразалин. 10 ноября об итогах проверки рассказал руководитель департамента экологии Нуржан Аккул. - Факты нарушения экологических норм, изложенные в коллективном заявлении жителей Бестамака,- подтвердились, - сказал он. - Производственные и биологические отходы ТОО «Парижская коммуна 21», бытовой, строительный мусор закапывали в траншеи вблизи поселка. Площадь захоронений составила 5,6 га, ущерб из-за загрязнений на этой площади составил 14 млн тенге, в связи с этим начато уголовное дело. В ходе проверки выкопали часть траншеи и оттуда вытащили 189 тонн отходов. В 2018 – 2019 годах предприятие работало без разрешения на эмиссию в окружающую среду. Как стало известно, вместо 40 тысяч голов свиней, заявленных в проекте, на ферме содержали более 50 тысяч голов. Возбуждены административные дела, в том числе за непредставление запрошенных данных департаменту экологии. - Ущерб из-за всех нарушений составил 7 млрд 27 млн тенге. Их должны возместить в течение месяца, если нет – будем обращаться в суд. Также предприятию выдали предписание об исправлении нарушений, если их не выполнят, через суд будем требовать приостановления его работы, - сказал главный эколог Актюбинской области. Выяснилось, что работу предприятия «Парижская коммуна 21» не проверяли с 2011 года. Кенес Канадбаев, руководитель управления ветеринарии Актюбинской области сообщил, что из 189 тонн биоотходов, которые вытащили из траншей, 39 тонн утилизировано химическим способом, эта работа продолжается. Темирбек Нуртазин, руководитель ветинспекци Актюбинской области рассказал, что при забое одной  головы свиньи остается 8,5 кг отходов, в день на свиноферме в Бестамаке забивали 300 голов свиней, объем ежедневных отходов - 2550 кг. Мощность линии экструдирования и выпуска мясокостной отходов - 500 кг в час, все отходы можно было перерабатывать и отправлять на корма, но этого не делалось. Рядом с фермой обнаружили 5700 кг отходов, их сожгли. Напомним, 19 ноября 2020 года возмущенные вонью, грязью, отходами предприятия жители, потребовали проверить его и закрыть. Обращение было опубликовано в соцсети, там же были видео скотомогильника, куда свозят отходы свинокомплекса, сброс нечистот фермы. Жители утверждали, что они идут в Илек и в почву. На свинокомплексе назначили срочную проверку.