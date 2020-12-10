Иллюстративное фото из архива "МГ" 9 декабря состоялась внеочередная сессия областного маслихата. По информации руководителя управления экономики и бюджетного планирования ЗКО Тлепбергена Каюпова, областной бюджет на 2020 год уменьшен на 5,4 млрд тенге, в том числе за счет уменьшения поступления целевых трансфертов из республиканского бюджета на 3,5 млрд тенге, собственных доходов - на 256 млн тенге. – С учетом отмеченных изменений, областной бюджет на 2020 год по доходам составит 240 млрд тенге. Областной бюджет на 2021-2023 годы разработан на основе прогноза социально-экономического развития ЗКО и направлен на достижение целевых индикаторов результативности деятельности государственных органов. Поступление областного бюджета на 2021 года сформировано из собственных доходов в размере 67,8 млрд тенге, трансфертов общего характера - 75,3 млрд тенге, возврата трансфертов из районных бюджетов, в связи с передачей расходов образования, ветеринарии и детско-юношеских спортивных школ - 40,7 млрд тенге и за счет прочих поступлений, - отметил Тлепберген Каюпов. Таким образом, областной бюджет на 2021 год определен в размере 194,4 млрд тенге, 2022 год - 194,4 млрд тенге, 2023 год - 199,2 млрд тенге. Основными направлениями областного бюджета являются социальная поддержка, здоровье и образование, улучшение условий жизни. – На социальную сферу направлено 96,4 млрд тенге, из них на образование - 85,8 млрд тенге, в том числе предусмотрено завершение строительства школы на 600 мест в селе Казталовка и школы №33 на 300 мест в городе Уральск. На здравоохранение будет направлено 2,2 млрд тенге, социальное обеспечение - 3,6 млрд тенге, на культуру, спорт, туризм, архив, молодежную политику и информационное пространство - 4,8 млрд тенге. На развитие сельского и лесного хозяйства, охраны окружающей среды, ветеринарии и земельных отношений предусмотрено 7,4 млрд тенге, на поддержку предпринимательства направлено 1,9 млрд тенге, - доложил Тлепберген Каюпов. Стоит отметить, что на завершение и продолжение строительства жилья, проведение инфраструктуры, водоснабжения и газоснабжения планируется направить 2,6 млрд тенге. На капительный, средний и текущий ремонт дорог, развитие транспортной инфраструктуры предусмотрено 1,6 млрд тенге.