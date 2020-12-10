По информации ведомства, потребность в педагогических кадрах на начало учебного года – 148 учителя, из них 144 – в сельскую местность. - Это в основном, учителя математики, русского языка и литературы в нерусским языком обучения, начальных классов с русским языком обучения, английского языка, химии, воспитатели ДДУ и другие. Покрытие вакансий осуществляется за счет принятия молодых специалистов, увеличения педагогической нагрузки и привлечения педагогов, достигших пенсионного возраста. С 2017 года для покрытия вакансий по востребованным специальностям выделяются образовательные гранты на получение высшего образованияиз средств местного бюджета (112 образовательных грантов), - рассказали в управлении образования. Как стало известно, в 2020-2021 учебном году в организации образования области прибыло 437 молодых специалистов, из них 320 – в сельскую местность. Прибывшим в сельскую местность молодым специалистам выдаются подъемные и кредиты на приобретение жилья. - В общеобразовательных школах области работают 14490 педагогических работников, 555 – имеют высшую, 1452 – первую, 1382 - вторую квалификационную категорию, с 2018 года учителя области проходят аттестацию в новом формате: 40 – педагог-мастер, 3340 – педагог-эксперт, 1830 – педагог-исследователь, 2711 - педагог-модератор, без категории – 3180 учителей, - отметили в управлении.