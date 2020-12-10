– Друзья, наш Лаки долетел до Калифорнии и уже дома отдыхает. Как сказала Эллин, чувствует он себя замечательно, ее сын очень ждал пёсика. Скоро откроет отдельную страничку для Лаки, где вы все сможете наблюдать за жизнью пёсика. Хочется поблагодарить всех, кто участвовал в спасении жизни Лаки, он действительно стал мировой звездой. Спасибо нашим подписчикам, ведь без вас бы не было такого резонанса, и после этого случая начали поднимать вопрос по законопроекту, - написали волонтеры.

Волонтеры города Атырау "Доброе сердце" в социальной сетиопубликовали пост о том, как пёс Лаки долетел в аэропорт Калифорнии. Там собаку встретила новая хозяйка со своей семьей. Судя по всему Лаки был очень рад этому знакомству и вел себя так, будто он давно знает эту семью.Напомним, 31 мая в пригородном поселке Еркинкала мужчина душил собаку дверцей холодильника. Сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого, им оказался житель этого же поселка Маргулан Жуматаев. В своем видеообращении поступок он объяснил тем, что несколько дней назад собака едва не укусила его дочь и испортила всю высаженную рассаду. Собаку назвали Лаки, а семья из Америка захотела приютить животное и забрать в Калифорнию.