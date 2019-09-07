Как сообщил начальник управления снижения рисков бедствий и контроля в области гражданской защиты ДЧС ЗКО Ерлан Турегелдиев, вызов на пульт пожарных о том, что горит квартира в пятиэтажном доме по улице М. Маметовой, поступил сегодня, 7 сентября, в 19.12.

- Площадь пожара составила 20 квадратных метров. На месте пожара был обнаружен труп мужчины. Эвакуировано 18 человек, из них 3 детей. Спасено 4 человека, из них один ребенок. Выезжали 18 пожарных, - отметил Ерлан Турегелдиев.

Пожар был ликвидирован в 20.17.

Стоит отметить, что при пожаре весь подъезд был задымлен. Со слов соседей и КСК, погибший состоит на учете в психоневрологическом диспансере, злоупотребляет алкоголем. Причина пожара, виновные лица и материальный ущерб устанавливаются.