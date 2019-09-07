По словам соседей, которые обнаружили трупы, пожилая женщина со своим сыном инвалидом жили вдвоём в частном доме по улице Циолковского. - Это были добрые и отзывчивые люди. Мы очень тесно с ними общались, каждую субботу их по соседски приглашали к себе в баню, вот и сегодня я пошла их позвать, а тут такое. Жаль, очень жаль, - рассказала соседка Ирина. Начальник управления полиции города Уральск Мирлан Айкенов отметил, что сообщение о том, что в доме были обнаружены трупы, поступило в 16.30. - Обнаружены тела женщины 1934 года рождения и мужчины 1959 года. На месте работают криминалисты, - пояснил Айкенов. - По какой причине наступила смерть - покажет экспертиза.

Однако, со слов очевидцев, в доме было вскрыто окно.

