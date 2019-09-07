Как рассказали в департаменте государственных доходов Мангыстауской области, с момента вступления в силу правил списания суммы пени в Мангистауской области по состоянию на 5 сентября в результате погашения недоимки, списано пени по 1650 налогоплательщикам на сумму 20 232,9 тысячи тенге. - Учитывая обращения, поступающие от налогоплательщиков, комитетом государственных доходов МФ РК проведена работа по расширению круга лиц, подпадающих под налоговую амнистию. В частности, внесены дополнения в приказ министра финансов Республики Казахстан "Об утверждении Правил ведения лицевых счетов", предусматривающие распространение налоговой амнистии следующим лицам: первое - налогоплательщикам, у которых по состоянию на 1 октября 2018 года отсутствовала недоимка в связи с тем, что начисленные по акту проверки суммы находились на стадии обжаловании, второе - налогоплательщикам, у которых по состоянию на 1 октября 2018 года отсутствовала недоимка, в связи с тем, что не наступил срок исполнения уведомления о результатах проверки (30 рабочих дней) и налогоплательщикам, у которых недоимка образовалась после 1 октября 2018 года в связи с представлением ДФНО за предыдущие налоговые периоды, - пояснили в ведомстве. Стоит отметить, что по первой и второй категориям налогоплательщиков под налоговую амнистию теперь подпадают лица, в отношении которых проведены налоговые проверки, однако данные налогоплательщики не имели налоговой задолженности на 1 октября 2018 года в связи с тем, что по уведомлению о результатах налоговой проверки не наступили сроки уплаты или налогоплательщиком обжаловались результаты проверки. Третья категория налогоплательщиков, подпадающих под налоговую амнистию, это те, кто представил дополнительные формы налоговой отчётности за периоды до 1 октября 2018 года и не уплатили сумму пени до 1 июля 2019 года. Таким образом, в случае уплаты налогоплательщиком до конца текущего года сумм начисленной по дополнительной форме налоговой отчетности налогоплательщик вправе воспользоваться налоговой амнистией.