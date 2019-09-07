Сегодня, 7 сентября, состоялось открытие памятника Исатаю и Махамбету. Уральцам и гостям города был представлен танец, посвященный двум батырам, после чего с поздравительной речью выступил аким Западно-Казахстанской области Гали Искалиев. - Уважаемые земляки, сегодня в областном центре, на священной земле Приуралья, мы становимся свидетелями открытия памятника двум батырам Исатаю и Махамбету, которые были рождены для народа. Это событие, которое мы ждали очень долго. Для нас Исатай и Махамбет являются символами свободы, патриотизма и любви к родине. Они достойны уважения со стороны предков. Первый президент страны в своей програмной статье "Рухани жангыру" отметил, что мы должны ценить то, что есть, и не забывать свое прошлое. Махамбет при жизни был не только воином, который защищал родную землю, но и поэтом, в своих стихах отмечал величие народа, героические поступки своих современников. Я уверен, что это место станет одним из любимых мест времяпровождения наших горожан. Подавляю всех с этим событием, желаю всем здоровья, семейного благополучия и всего самого наилучшего, - сказал Гали Искалиев. Авторами памятника являются молодые скульптуры из города Нур-Султан Ринат Абенов и Ербол Зиябеков, архитектор Серик Рустамбеков. - Общая высота композиции составляет около 15 метров: 7,5 метров постамент из гранита и еще столько же бронзовая скульптурная композиция. Над ним работал целый коллектив, над лепкой - 9 человек. Все изготовление проходило в столице, а уже в готовом виде привезли в Уральск. Это очень сложная работа, там даже видны вены на лошадях, насколько щепетильно его выполнили - понимают только те люди, которые работают в этой сфере, - отметил генеральный подрядчик Мурат Ургенов. - Над созданием этого памятника работали целый год. В Казахстане он считается одним из лучших памятников.