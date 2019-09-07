Сегодня, 7 сентября, на Арбате в Уральске проходит ярмарка изделий ручной работы «Город мастеров» в честь празднования Дня города. Десятки ремесленников представили свои лучшие работы, над которыми они трудились долгие годы. Стоит отметить, что в этом году в ярмарке участвуют гости из России. Свое искусство приехали продемонстрировать гости из Оренбурга, Саратова, Тольятти. - Мы приехали к вам из города Тольятти. Наша семейная гончарная мастерская называется "Хорс", мы работаем вместе с мужем уже долгие годы. Я кручу круг за кругом, а муж занимается лепкой работ. Работаем 10 лет, голубую глину добываем в Самарской области и изготавливаем из нее исключительно то, чем можно пользоваться в повседневной жизни. Обжигаем посуду в старинной технике - молочения. Наша посуда, как сейчас принято говорить, экологически чистая, в составе кроме молока и глины ничего больше нет: ни глазури, ни свинца и вообще никаких красителей, соответственно, в чайниках можно заваривать чай, в горшках готовить еду в духовке, из кружек пить. Все это имеет свой функционал. Гончары всегда из остатков глины делали свистульки. Вот и мы изготавливаем свистульки, это детская забава, а также это хорошо влияет на развитие легких, - рассказала гончар Элла Никифорова. Элла Никифорова отметила, что в Уральск они приехали впервые. - Нас пригласила ваша администрация, специально на День города. В целом нам ваш город очень понравился, очень дружелюбно встретили. Понравились люди, они настолько все добрые и простые. Я надеюсь на дальнейшее сотрудничество, - сказала женщина. Из Саратова мастера привезли бисероплетение с добавлением натуральных камней, войлочные изделия. Необычные работы были представлены и уральцами: украшения и кулоны из натуральных цветов в ювелирной смоле. По словам одного из организаторов "Города мастеров" Айбулата Курумбаева, в этом году ярмарка немного расширилась. - Две гончарных мастерских приехали из Тольятти, войлочные изделия из Саратова, платки из Оренбурга. Также прибыли наши соседи из Актобе. Выставка началась 30 августа и продлится до 8 сентября, - дополнил Айбулат Курумбаев.