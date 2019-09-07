Как сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства и животного мира, в северной акватории Каспийского моря инспекторы рыбоохраны задержали лодку-байду с подвесным мотором «Ямаха-200». В ней находились два местных жителя. У рыбаков в лодке обнаружили 92 тушки рыб осетровых пород общим весом в 264 кг, 39 голов осетровых весом в 34 кг, два сазана и 300 метров орудий лова. Изъятая рыба уже сдана рыбоохраной на Урало-Атырауский осетровый завод, а лодка – на временное хранение в департамент полиции. Начато досудебное расследование. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.