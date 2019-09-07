В этом году лига будет проведена среди учащихся по 7 видам спорта: гандбол, футбол, волейбол, баскетбол, бадминтон и настольный теннис. Как рассказала пресс-секретарь управления спорта ЗКО Райхан Амангалиева, целью национальной школьной лиги является популяризация школьного спорта, развитие спорта, организация и проведение спортивных мероприятий со школьниками. - Национальная лига стремится развивать спортивную командную игру и пропагандировать здоровый образ жизни среди молодого поколения, а также определять лучшие команды учеников образовательных организаций по данным видам спорта. 6 сентября на стадионе "Юность" стартовала первая игра. Первый матч состоялся среди юношей 2009 года рождения общеобразовательных школ №1 и №42. В соревнованиях будут участвовать все 50 школ нашего города, - пояснили в облспорте. Почетные гости лиги - аким города Уральска Абат Шыныбеков, первый заместитель председателя Западно-Казахстанского областного филиала партии Nur Otan Мурат Мукаев, руководитель управления образования Западно-Казахстанской области, ветеран спорта Губаш Абдрахманов. Они пожелали успехов участникам в торжественной церемонии открытия. - Ученики, школьники, дорогие друзья, сердечно поздравляю вас с открытием первой в истории города лиги спорта. Это замечательное начинание и партия Nur Otan уделяет особое значение здоровому образу жизни и в последние годы, по городу и районам открылись сотни спортивных площадок. Я уверен, что каждый участник сегодняшних игр добьется значительных успехов в будущем, как в учебе, так и спорте. Всех поздравляю, всем успехов, - поздравил Мурат Мукаев. По словам методиста отдела образования города Уральска Тилека Куанышкереева, для участия в лиге сначала проходит отборочный этап внутри школы, далее на городском уровне. - Соревнования будут проходить по выходным - в субботу и воскресенье, продлятся соревнования по 1 виду спорта 1-1,5 месяца. Победители выйдут на областные и республиканские соревнования, - дополнил Тилек Куанышкереев. К слову, в национальной школьной лиге примут участие около 8 тысяч школьников.