Михаил Шемчук неделю провел в холодном гараже, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Тыловика жившего в гараже поместили в центр адаптации Уральска И.о. директора центра для ресоциализации лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации "Отдела занятости и социальных программ города Уральска" Ерлан Медетов рассказал, что в настоящее время Михаил Шемчук находится у них. - Мы его забрали из гаража, сейчас поместили в изолятор. Предоставили ему койко-место. С ним работают медицинские работники и психолог. Обеспечим его питанием. После праздников он пройдет медкомиссию и по согласованию с отделом занятости оформим его в интернат, - пояснил Ерлан Медетов. После публикации статьи с журналистами связались родственники Михаила Шемчука, которые рассказали, что пенсионер по собственному желанию ушел от них. - Никто его не выгонял, он прожил у нас почти два месяца. Было хорошее питание, стиранные и глаженные вещи, но жить он с нами не захотел, - отметила жена внука тыловика из Уральска. Женщина добавила, что в день, когда Михаил Абрамович ушел от них, она только помогла ему найти такси. Напомним, Михаил Шемчук ушел из дома престарелых, так как его должны были забрать внуки из Украины. Однако из-за закрытых границ они приехать не могут, а внуку в Уральске, по его словам, он оказался не нужен. В доме престарелых его не приняли. Пенсионер решил пойти жить в холодном гараже.