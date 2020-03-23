По данным РГП "Казгидромет", в Уральске ожидается погода без осадков, днем +12 градусов, ночью +2. 15 градусов тепла ожидается днем в Атырау. Ночью столбики термометров опустятся до 5 градусов тепла. В Актау синоптики прогнозируют 14 градусов тепла днем и 7 тепла ночью. В Актобе осадков не ожидается. Температура воздуха днем +8 градусов, ночью столбики термометров опустятся до -3 градусов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.