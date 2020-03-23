Водитель иномарки был госпитализирован в реанимационное отделение, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

ДТП произошло вечером 22 марта на мосту через реку Урал, который находится в сторону села Подстепное Теректинского района. Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, 22 марта в 18.45. 66-летний водитель Audi A6 в пути следования по песчанному мосту автодороги Самара-Шымкент на большой скорости, не соблюдая безопасную дистанцию столкнулся с автомашиной "Фольксваген", которая ехала впереди него. - В результате столкновения Audi, повредив ограждение моста, опрокинулась на крышу. Водитель с диагнозом перелом ребер, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и в состоянии алкогольного опьянения был госпитализирован в реанимационное отделение, - рассказали в полиции.