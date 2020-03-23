Из Актобе они приехали в Уральск, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
22 марта первый случай коронавируса
зафиксировали в Актобе. Вирусоносителем оказалась пассажир самолета Москва-Актобе, прибывшая из Испании, всего в самолете из этой страны было 2 пассажира категории 1А. Обеих сразу госпитализировали, но признаков коронавирусной инфекции у них не было. У одного пассажира вирус обнаружили после лабораторного исследования. Состояние ее удовлетворительное. 65 контактировавших человек находятся в провизорском и обсервационном госпиталях, из них 10 в инфекционной больнице, рассказал в ходе брифинга руководитель управления здравоохранения Актюбинской области Асет Калиев.
Самолет был компании «Аэрофлот». Работников аэропорта также проверили, взяли под наблюдение.
Как выяснилось, пассажира из Испании сразу же из аэропорта госпитализировали в инфекционную больницу, всех остальных отпустили домой, признаков коронавирусной инфекции у них не было.
Когда коронавирусная инфекция у пациентки подтвердилась, по данным, которые были, собрали оставшихся пассажиров и изолировали. Сейчас состояние их удовлетворительное. На борту был гражданин Азербайджана, сейчас он в госпитале.
17 человек, прибывших одним самолетом, с женщиной, у которой обнаружили коронавирус, сразу разъехались в другие регионы: Нур-Султан, Костанай, Уральск, Алматы, Кызылорду, Караганду. В эти города сразу отправили сообщения, пассажиров взяли на контроль.
По данным специалистов, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу стабильная. Подготовлены специализированные койки в инфекционной больнице, провизорном и обсервационных центрах, обучили, закупили медикаменты, по области есть 120 аппаратов искусственной вентиляции легких, их будут закупать дополнительно.
- Тесты для определения коронавируса экспресс-методом тоже есть, к работе подключились частные лаборатории, но проверка проводится только по медицинским показаниям, - рассказал Асет Калиев.
Между тем в пресс-службе департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг ЗКО сообщили, что рейсом Москва-Актобе прилетели 4 жителя нашей области.
- По приезду в Уральск они были закрыты на карантин. Тест на определение короновирусной инфекции провели, он оказался отрицательным. Тем не менее они еще 14 дней проведут в карантине. Родственники, с кем контактировали прилетевшие пассажиры, находятся дома под наблюдением медиков, - рассказали в департаменте.
Напомним, на 23 марта в Казахстане выявлено 62 случая заражения коронавирусом, причем два из них в Караганде, один в Алматинской области, один в Актюбинской области, 31 в Нур-Султане и 25 в Алматы. Города Алматы и Нур-Султан закрыты на карантин. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения
, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну
, но он не затронул грузовые перевозки
. Школьников и студентов распустили на каникулы
, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге
.
