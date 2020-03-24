Еще два случая зарегистрировано в Нур-Султане, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Пытающиеся посеять панику понесут наказание Иллюстративное фото из архива "МГ" На сегодняшний день в Казахстанн подтверждено 64 случая регистрации коронавируса, из них: - г. Нур-Султан – 34 случай, -  г. Алматы – 26 случаев, -  г.Караганда - 2 случая, - Алматинская область - 1 случай, - Актюбинская область - 1 случай.