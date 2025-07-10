12 марта 2025 года межу подсудимым и девушкой произошёл конфликт, после чего он убил её и надругался над телом. Чтобы скрыть следы преступления, парень попросил своего несовершеннолетнего знакомого помочь спрятать труп.

Убил и надругался над телом: суд вынес приговор на юге Казахстана

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам города Шымкент рассмотрели уголовное дело.

На скамье подсудимых оказалось двое: один - 19-летний парень, ему предъявлено обвинение по статьям 99 УК РК «Убийство» и 314 УК РК «Надругательство над телами умерших». Его знакомому предъявлено обвинение по статье 432 УК РК «Укрывательство преступления».

— 12 марта 2025 года межу подсудимым и девушкой произошёл конфликт, после чего он убил её и надругался над телом. Чтобы скрыть следы преступления, парень попросил своего несовершеннолетнего знакомого помочь спрятать труп. Они вывезли тело потерпевшей в другое место, — сообщили в суде.

Главный обвиняемый частично признал свою вину, его подельник — полностью.

Суд назначил наказание 19-летнему парню в виде лишения свободы на 22 года. Несовершеннолетнему, он является инвалидом третей группы, суд назначил наказание в виде двух лет ограничения свободы. С учётом акта амнистии наказание снизили до 1 года 4 месяцев ограничения свободы.

Приговор пока не вступил в законную силу.