Фото с сайта expertonline.kz Фото с сайта expertonline.kz Участники субботнего митинга в Алматы опасаются преследований в свой адрес, сообщает 31 канал. Некоторые люди, которые участвовали в акции протеста, заявляют, что у них начались проблемы на работе. Между тем, действия полицейских, проводивших задержание, уже осудили сразу два бывших вице-министра, а правозащитные организации потребовали отменить решения административного суда. Учитывая это, целый ряд общественных организаций сделали заявление, в котором обратились к властям с целым рядом требований. "Первое: признать незаконными решения административного суда города Алматы. Все. Мы считаем, что они беззаконные. Второе: освободить из-под ареста Ермекова Адильхана, находящегося в изоляторе временного содержания по улице Лобачевского, 10", - говорится в заявлении. Тем временем, другие участники субботнего митинга признаются, что опасаются преследований в свой адрес. Одна из них - педагог Елена Ахметова. На следующее утро после митинга кто-то проколол все четыре колеса ее автомобиля, а руководство школы, в которой она работает, намекнуло, что нынешний учебный год может стать для нее последним. "Вполне возможно, что, когда закончится срок договора, я останусь без работы. Потому что меня уже ни в одну школу, я так понимаю, не возьмут. Вот такая у нас правда жизни. Теперь я останусь без работы. С двумя детьми. Только потому, что я хотела проявить свою гражданскую позицию", - говорит Елена Ахметова. Интересно, что массовые задержания участников митинга в Алматы осудили на только общественники и гражданские активисты. На своих страничках в "Facebook" сразу два бывших вице-министра - Марат Абенов и Марат Толибаев - выразили недоумение действиям правоохранительных органов: "Многие в растерянности, даже обычно сдержанные люди вовлечены в дискуссию. Особенно после того, как разгоняли участников марша в первый день. Ведь видно на глаз, что большинство - молодежь, и пришли, как на флэшмоб. Идут веселые, уверенные в своей правоте, распевая патриотические песни". Напомним, во время субботнего митинга в Алматы было задержано тридцать человек, один из которых был приговорен к административному аресту. Остальные оштрафованы за участие в несанкционированной акции протеста.