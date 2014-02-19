Фото с сайта www.pravdakaz.info Фото с сайта www.pravdakaz.info В Астане проведут плановые проверки КСК, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на акима столицы Имангали Тасмагамбетова. "С этого года мы жестко ставим вопрос о планомерной проверке спецорганами тех КСК, к которым есть многочисленные нарекания. А по их результатам будем привлекать к ответственности руководство КСК. И в-третьих, акимы районов вместе с жилищной инспекцией также в течение месяца должны утвердить типовую структуру, штатное расписание КСК и определить размеры окладов", - сообщил Тасмагамбетов в ходе отчетной встречи с населением. Кроме того, он отметил, что принято решение создать расчетные счета и обязать КСК перейти в систему Единого расчетного центра, предварительно проверив их налоговыми органами на предмет полного отражения отчетности по финансам. "Главная проблема в отсутствии отчетности КСК и непрозрачности их расчетных счетов. Сколько финансовых средств на них собирается - неизвестно. Поэтому трудно объяснить, почему более 60 процентов, или 128 из 204 КСК не обслуживаются в системе единого расчетного центра (ЕРЦ), которая позволяет видеть общую сумму средств. Более того, 24 из них просто не имеют своих расчетных счетов. Жильцы должны знать, куда расходуются их деньги. В год на этих счетах аккумулируются миллиарды тенге. А процесс расходования этих средств, как и заключение договоров с подрядчиками, абсолютно непрозрачен", - отметил аким столицы.